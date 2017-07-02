Водители, попавшие в ДТП в Татарстане, находятся в больнице в плохом состоянии, их пока не допрашивают.

Об этом заявили в региональном управлении СК.

«Из-за плохого самочувствия водителей следственные действия с ними пока не проводятся. Они находятся в больнице», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Напомним, что в результате столкновения автобуса и «КамАЗа» под городом Заинском в Татарстане погибли 14 человек, еще 15 пострадали.