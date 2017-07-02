Уголовное дело о наезде грузовика на группу детей на остановке в Брянской области передано в Следственный комитет (СК) России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следственными органами СК РФ по Брянской области принято к производству уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, сбившего подростков на остановке. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказала Петренко.

Инцидент произошел 1 июля у деревни Комягино Жирятинского района. По данным следствия, водитель «МАЗа» на повороте не справился с управлением и, выехав на обочину, совершил наезд на группу подростков. В результате происшествия погибли 15-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Еще двое подростков были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил полиции передать уголовное дело о ДТП органам Следственного комитета. В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства происшествия.