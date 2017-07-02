Иран и французская нефтегазовая Total собираются подписать контракт на сумму $4,8 млрд. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Стороны заключили соглашение о разработке газового месторождения «Южный Парс».

«Международное соглашение о разработке «Фазы 11» месторождения «Южный Парс» будет подписано в понедельник в присутствии министра нефти, глав компании Total, китайской компании CNPCI и иранского Petropars», — заявил представитель министра нефти Ирана.

Месторождение «Южный Парс» расположено на шельфе центральной части Персидского залива, его запасы составляют 12 трлн куб.