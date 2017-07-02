Во время Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге более 100 тыс. человек посетили военные корабли. Об этом рассказал журналистам заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков, сообщает «РИА Новости».

«Экипажи кораблей продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Мы считаем, что салон достиг своей цели по укреплению международных деловых связей», — подчеркнул он.

По его словам, салон посетили 57 иностранных делегаций из 52 стран, участвовала 51 иностранная компания.

Международный военно-морской салон проходит в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. В нем принимают участие оборонно-промышленные предприятия и делегации из более чем 50 государств мира.