Проект #ЖИТЬ совместно с российскими артистами презентовал песню «Команда-2018». Видеоролик с участием DJ Smash, Полины Гагариной и Егора Крида эксклюзивно опубликован на страницах проекта в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Песня «Команда-2018» посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года, режиссером клипа стал Алексей Голубев. Артисты выступят вживую на церемонии закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге. По словам исполнителей, текст песни не столько о футболе, сколько о команде, которая является главной составляющей успеха в любой сфере.

«Я чувствовал, что песней мы не только поддерживаем тех людей, которые любят, беспокоятся и переживают за судьбу нашего футбола, но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда», — рассказал DJ Smash.

Полина Гагарина рассказала, что «песня вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом «Только вперед!».

«Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моем детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех — это всегда результат командной работы!» — поделился Егор Крид.

Как сообщается на сайте «Жить рф», данный общероссийский социальный проект «дает возможность прийти на помощь, оказать поддержку и просто выразить слова сочувствия всем нуждающимся в этом».