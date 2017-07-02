Кот Ахилл из Эрмитажа, ставший предсказателем Кубка конфедераций, выбрал победителя финального матча турнира.

В финале в этом году встретятся сборные Германии и Чили. Кот-оракул предсказал победу Германии. Ахиллу предоставили два картонных домика с флагами команд-финалистов, в итоге коту больше полюбился домик сборной Германии, где он и спрятался от журналистов.

Ахилл ранее уже предсказал победу сборной России в матче с Новой Зеландией. Еще два его прогноза также сбылись. Однако предсказать ничью в матче Австралии и Камеруна он не смог.

Финальный матч Кубка конфедераций состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. На поле встретятся сборные Германии и Чили.