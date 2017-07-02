В аэропорту болгарского Бургаса около 250 российских туристов ждут вылета в РФ. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Варне Сергей Лукьянчук, передает ТАСС.

«Задержано шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург, время опоздания составляет от 3 до 18 часов», — уточнил он.

Сергей Лукьянчук напомнил, что проблемы с чартерными авиарейсами в Россию продолжаются последние несколько дней, после того как болгарская авиакомпания Bulgaria air стала нарушать график авиаперевозок.

По его словам, в аэропорту Бургаса побывали вице-премьер Валери Симеонов и мэр Бургаса Димитр Николов. Они принесли россиянам извинения и взяли под личный контроль решение проблем.

Дипломат рассказал, что болгарская авиакомпания планирует арендовать дополнительные самолеты, чтобы решить вопрос с доставкой россиян на родину.