Рекордная температура в турецкой Анталье зафиксирована в субботу, 1 июля, столбики термометров показали 45,4 градуса.

За всю историю наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это температура — абсолютный рекорд. Температурным рекордом в Анталье до вчерашнего дня считалась температура 45 градусов, такая жара стояла на юге Турции 12 июля 2000 года, отмечают местные СМИ.

С понедельника в Анталье немного «похолодает» — до 35–37 градусов.

«Известия» ранее сообщили, что жара в Греции в субботу тоже установила европейский рекорд — 45,9 градуса.