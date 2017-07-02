Аномально жаркая погода установилась в Сочи, сообщает Главное управление МЧС РФ по Краснодарскому краю. Ведомство предупредило об опасности сильной жары в городе в ближайшие 24 часа. Спасатели уточняют, что температура воздуха в Сочи в воскресенье, 2 июля, прогреется до плюс 38 градусов с 12.00 до 17.00 мск.

В понедельник, 3 июля, характер погоды сохранится, отмечается в сообщении ГУ МЧС. Гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не рекомендован выход на открытое солнце, при выходе из помещений необходимо надеть головной убор, иметь с собой питьевую воду и необходимые медикаменты.

При этом в регионы Центральной России пришла ненастная и прохладная погода: ливни, сопровождаемые сильным ветром.