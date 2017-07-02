В Екатеринбурге на улице Белинского легковой автомобиль Hyundai столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по Свердловской области.

По данным ведомства, водитель Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Все пострадавшие доставлены в больницу.

«Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что на «Хендэ» установлена зимняя резина, не соответствующая погодным условиям», — говорится в сообщении МВД.