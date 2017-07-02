Власти Украины обратились в суд итальянского города Павия с ходатайством о предоставлении данных об основаниях задержания украинца Виталия Маркива.

Об этом информирует департамент консульской службы МИД Украины в воскресенье на своей странице в Facebook. Генеральное консульство Украины также просит «обеспечить возможность консульскому должностному лицу в ближайшее время посетить В. Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 года по его делу».

Маркива арестовали в Италии, он подозревается в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли вблизи Славянска в Донбассе в 2014 году, ранее сообщила генеральная прокуратура Украины.