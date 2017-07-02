Двое подростков, пострадавших вечером 1 июля в ДТП в Брянской области, проходят лечение в отделении нейрохирургии Брянской областной больницы. Об этом сообщил 2 июля сообщил региональный департамент здравоохранения.

«Состояние пострадавших стабильное», - заявил представитель департамента «Интерфаксу».

Авария произошла примерно в 19:20 у деревни Комягино Жирятинского района Брянской области.

По предварительной версии следствия, водитель фуры МАЗ на повороте не справился с управлением, выехал на обочину и допустил наезд на группу подростков.

15-летний и 16-летняя пешеходы погибли на месте, двое подростков были госпитализированы.

В отношении задержанного водителя грузовика, который в момент аварии был трезв, возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.