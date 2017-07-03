В понедельник, 3 июля, стартует третий турнир «Большого шлема» — Уимблдон. Любители тенниса не смогут понаблюдать за игрой россиянки Марии Шараповой: она пропускает соревнования из-за травмы. При этом на турнире выступит белоруска Виктория Азаренко, отсутствовавшая больше года из-за рождения сына, и 11 спортсменок из России. Основной надеждой наших болельщиков является занимающая девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) победительница «Ролан Гарроса-2009» и Открытого чемпионата США-2004 Светлана Кузнецова.

— Кузнецова — это игрок топ-класса, стабильно и закономерно входящая в первую десятку мирового рейтинга, и перспективы на Уимблдоне у нее очень хорошие, — заявил «Известиям» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — Когда Света в форме, она может обыграть кого угодно. Сейчас у нее довольно хорошая сетка, что крайне важно, поскольку это дает ей шанс при грамотной игре сохранить силы к решающим матчам турнира, где нагрузки будут очень серьезные и нужно иметь большой запас прочности. С точки зрения игровой формы Кузнецова сейчас выглядит прекрасно и проводит очень хороший сезон.

Во втором круге Светлана Кузнецова может сыграть с соотечественницей Екатериной Макаровой, в прошлом году выигравшей в тандеме с Еленой Весниной золото Олимпийских игр в парном разряде. На последнем турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — Светлана Кузнецова дошла до четвертого круга, где проиграла Каролин Возняцки.

— Матч с Макаровой, если он состоится, будет интересным, — отметил Шамиль Тарпищев. — Встреча соотечественников всегда предполагает элемент неожиданности в силу того, что соперники очень хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Но Макарова сейчас нестабильно выступает после травмы, поэтому здесь фаворит Кузнецова. Что касается других россиянок, то далеко может пройти Дарья Касаткина.

В мужском одиночном разряде перспективы российских игроков не так радужны.

— Я не жду от ребят какого-то резкого прорыва, но вижу поступательный прогресс нашей молодежи в лице Карена Хачанова, Даниила Медведева, Андрея Рублева, — сказал Шамиль Тарпищев. — Пока рано ожидать, что они будут бороться за победы на турнирах серии «Большого шлема», но ребята уже уверенно закрепились в первой сотне рейтинга Международной ассоциации теннисистов (ATP), а Хачанов находится на 33-м месте и уже подбирается к обойме топовых игроков, со многими из топ-20 он уже вполне может играть на равных и побеждать их.

Полторы недели назад 21-летний Карен Хачанов дошел до полуфинала турнира в немецком Халле, где проиграл пятой ракетке мира Роджеру Федереру (4:6, 6:7). Ровесник Карена Хачанова Даниил Медведев на прошедшей неделе сразился с занимающим второе место в мировой классификации сербом Новаком Джоковичем (4:6, 4:6).

— Оба достойно боролись с такими серьезными оппонентами, показав, что сейчас находятся в хорошей форме, — подчеркнул Шамиль Тарпищев. — Эти матчи показали, что Хачанов и Медведев на правильном пути и у России будут достойные игроки в ближайшем будущем.

Помимо Карена Хачанова и Даниила Медведева в турнире примут участие Дмитрий Турсунов, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Андрей Рублев и Евгений Донской. Уимблдонский турнир продлится до 16 июля.

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