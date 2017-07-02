Из-за погодных условий в столичных аэропортах задержаны 75 авиарейсов. Как следует из онлайн-табло на сайтах авиаузлов, по состоянию на 12.00 в аэропорту Домодедово задержано 48 рейсов, два отменены. В Шереметьево задерживаются 12 рейсов, а во Внуково, согласно данным онлайн-табло, задерживается 15 рейсов

Ненастная погода пришла в столичный регион 30 июня, синоптики продлили действие предупреждения о грозовых дождях в Москве. В воскресенье, 2 июля, Росгидромет объявил о желтом уровне опасности из-за ветра, дождя и грозы.