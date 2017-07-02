В субботу жара в Греции установила европейский рекрод — 45,9 градусов. Такая температура была зафиксировална на Крите, недалеко от города Ираклион. Об этом пишет «НТВ» со ссылкой на портал meteo.gr.

Синоптики обещают, что высокая температура продержится в стране больше недели. Местные СМИ сообщают, что среди пожилого населения многие обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара. По данным телеканала, двое находятся в тяжеломом состоянии.

Ожидается, что в понедельник температура снизится до 33-34 градусов.

Ранее красный уровень опасности из-за жары был объявлен в Болгарии.