Жители центральных регионов России не дождутся жаркого лета, рассказал RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По мнению синоптика, в центральных регионах России «лета уже не будет». «Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25...30 °C», — рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что при столь низких для теплого сезона температурах будет открыт купальный сезон.

Ранее июнь 2017 года был назван самым холодным за последние 14 лет в Москве.