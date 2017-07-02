В Татарстане число погибших в результате ДТП с автобусом выросло до 14 человек, передает «РИА Новости».

Помощник руководителя регионального Следственного управления СК Эльвира Газизова пояснила, что тело четырнадцатого погибшего было извлечено из автобуса.

В данный момент в больнице в Набережных Челнах находится шесть пострадавших, еще шесть — в медсанчасти города Альметьевска.

Ночью в воскресенье в Татарстане попал в ДТП и опрокинулся автобус, перевозивший 28 пассажиров. Ранее СМИ сообщили о десяти погибших.

По факту ДТП возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура по погибшим в результате ДТП.