Администрация Самарской области окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших жителей региона в ДТП с участием рейсового автобуса в Татарстане. Об этом в воскресенье сообщил руководитель пресс-службы губернатора области Илья Чернышев.

«Из Резервного фонда будет выделено по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП в Татарстане», — цитирует Чернышева «Интерфакс».

Представитель администрации также сообщил, что пострадавшим в этом ДТП жителям Самарской области будет выплачено по 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в этом ДТП.

Авария «КамАЗа» и автобуса «Неоплан», который следовал по маршруту Самара–Ижевск, произошла в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск. Автобус опрокинулся и загорелся. По уточненным данным, в ДТП погибли 14 человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести.