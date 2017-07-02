Гидрометцентр РФ объявил в воскресенье, 2 июля, желтый уровень опасности в Москве. В столице ожидается сильный ветер, дождь и гроза. В городе будет тепло — столбики термометров покажут до 22 градусов, скорость ветра при порывах может достигать 17 м/с, отмечают синоптики.

Этот же уровень погодной опасности действует на территории Тверской, Рязанской, Владимирской, Калужской и Тульской областей. 30 июня на Москву и ЦФО обрушился мощный циклон.

Желтый уровень погодной опасности — третий из пяти.