Семь гуманитарных миссий осуществили российские военные в течение суток в Сирии, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ходе акций военные передали местным жителям почти четыре тонны гуманитарного груза.

«Шесть акций — в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,6 т продовольственных наборов. Одна акция — в провинции Латакия, местному населению выдано 1,3 т продовольственных наборов», — говорится в сообщении.

За сутки общий вес гуманитарного груза за сутки составил 3,9 т, гуманитарную помощь получили 1214 человек. Кроме того, российские военные медики осмотрели более двухсот местных жителей.