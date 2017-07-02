Работы по восстановлению энергоснабжения в ряде областей Центральной России, ранее нарушенное из-за прохождения циклона, завершены, сообщается в воскресенье, 2 июля, на сайте Минэнерго России.

С 30 июня по 1 июля из-за грозы и шквалистого ветра в Москве, Подмосковье, Калужской, Владимирской, Тульской, Липецкой и Рязанской областях были зафиксированы аварийные отключения в сетях.

Без электроснабжения оставались 100,4 тыс. человек, восстановительные работы завершены в Москве, Московской, Липецкой, Владимирской, Калужской и Тульской областях.