15 лет трагедии над Боденским озером
В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка
Трагедия произошла в небе над Германией. На фото: немецкая полиция ведет поисковые работы на месте катастрофы
Среди пассажиров российского Ту-154 были дети из башкирской школы ЮНЕСКО, летевшие на отдых в Испанию
Из-за ошибки диспетчера курсы самолетов пересеклись
В последний момент пилоты обоих самолетов попытались предотвратить столкновение, полностью отклонив штурвалы, однако предотвратить катастрофу им не удалось
На дежурстве в диспетчерском центре в тот момент находился один специалист — 34-летний Петер Нильсен
На месте катастрофы установлен мемориал «Разорванное ожерелье». Памятник получил название в честь одной из жертв, чье украшение было найдено на территории, где произошло крушение
В память о жертвах катастрофы в Уфе был установлен памятник
Спустя почти два года после катастрофы потерявший жену и двоих детей Виталий Калоев разыскал авиадиспетчера и убил его