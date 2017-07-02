Благодаря работе моряков и речников осуществляется бесперебойное сообщение между регионами страны, развивается международное торговое сотрудничество. Об этом говорится в поздравительной телеграмме премьер-министра РФ Дмитрия Медведева к Дню работников морского и речного флота России, опубликованной 2 июля на сайте правительства РФ.

«Благодаря нелегкой и важной работе моряков и речников развивается международное торговое сотрудничество, осуществляется бесперебойное сообщение между регионами нашей большой страны», — отметил Медведев.

«Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь, доставляете самые разные грузы, технику и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие», — добавил премьер.

Премьер-министр выразил уверенность, что профессиональное и ответственное отношение к работе помогут работникам флота отрасли добиться новых успехов.

День работников морского и речного флота России отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.