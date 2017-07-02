Власти отменили действие режима чрезвычайной ситуации в Ефремове Тульской области, город пострадал в результате грозового циклона, отмечает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Режим ЧС отменен «в связи с завершением аварийно-спасательных работ», отметили в ведомстве.

По данным спасателей, в результате разгула стихии была повреждена кровля на 14 жилых домах различной этажности, 14 административных зданий. Общая площадь повреждения кровли составила более 10 тыс. кв. м. В ходе ликвидации последствий циклона распилено 246 аварийных деревьев, вывезено 1540 куб. строительного мусора.