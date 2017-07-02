На Крите жара стала причиной обращения большого количества пожилых людей за скорой помощью, передает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В больницы были доставлены десятки людей пострадавших с сердечными проблемами, с головокружением и симптомами теплового удара.

В тяжелом состоянии находятся два человека.

По данным медиков, большинство пришлось на вторую половину дня субботы.

В субботу на Крите была отмечена рекордная температура - 45,9 градуса по Цельсию.