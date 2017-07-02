Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура по погибшим в результате ДТП недалеко от города Заинск в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

«Объявить 2 июля 2017 года днем траура в Республике Татарстан», — говорится в тексте указа.

Также кабмину республики было поручено внести предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших в результате ДТП.

В ночь на воскресенье грузовик и автобус столкнулись на 52-м км автодороги Альметьевск–Заинск. 13 человек погибли и еще 15 пострадали.