В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Авария произошла в воскресенье в Арзамасском районе. По предварительной данным, водитель не справился с управлением.

В результате его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В салоне автомобиля находились шесть человек.

«В результате ДТП водитель 1982 года рождения и три пассажира транспортного средства 1983, 1986 и 1979 годов рождения погибли», — говорится в сообщении.

Другие два пассажира после оказания им медицинской помощи были отправлены домой.

Обстоятельства произошедшего выясняются.