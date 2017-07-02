Правоохранительные органы, экстренные службы и спецслужбы выясняют причины взрывов, прогремевших на газопроводе в южной китайской провинции Шацзы.

Несколько взрывов прогремели на местном газопроводе, сообщает новостной портал Sina. На месте взрывов отмечены пожары, в воздух поднимаются столбы дыма.

Власти не исключают, что есть погибшие и раненые, точных данных о пострадавших пока не поступало. Причина серии взрывов на газопроводе пока не выяснена, на месте много карет скорой помощи.