Конфликт, возникший между двумя мужчинами в Подмосковье, завершился стрельбой: огонь по двум оппонентам открыл мужчина, сообщили в пресс-службе главка полиции по Московской области.

Инцидент произошел в Подольске, рассказали в полиции, уточнив, что стрельба имела место близ дома 25 по Красногвардейскому бульвару. Двое пострадавших доставлены в больницу, они получили ранения из травматического оружия. Мужчина, стрелявший по ним, задержан, с ним проводятся доследственные действия.