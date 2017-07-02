Возвращение Александра Поветкина
Александр Поветкин перед началом боя с Андреем Руденко за титулы WBA и WBO
Этот бой стал для 37-летнего российского тяжеловеса первым после дисквалификации за употребление запрещенных препаратов
Поединок продлился 12 раундов
Боксеры бились за международные титулы WBO International и WBA Inter-Сontinental
В прошлом Александр Поветкин побеждал таких именитых боксеров, как Эдди Чемберс, Руслан Чагаев, Марко Хук, Хасим Рахман и Мануэль Чарр
В интервью перед боем с Руденко Александр Поветкин рассказал «Известиям», что сейчас он «лучше, чем десять лет назад»
Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко по очкам единогласным решением судей
После победы в этом бою в послужном списке Поветкина — 32 победы и одно поражение