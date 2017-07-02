Военные учения проводятся на полигоне Каменка в Ленинградской области, экипажи танков Т-72Б3 отрабатывают уничтожение бронетехники и живой силы условного противника, сообщил в воскресенье, 2 июля, штаб Западного военного округа (ЗВО).

Проводимые учения охватывают все «основные вопросы ведения боя танковым подразделением в наступлении и днем, и ночью», отмечает «Интерфакс».

Военнослужащие, в частности, отрабатывают фланговую стрельбу, стрельбу с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням.