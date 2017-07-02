1 сентября 2017 года первых воспитанников примут Петрозаводское президентское кадетское училище и Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища. Об этом рассказал начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, передает «Интерфакс».

По его словам, с 1 июля начался прием кандидатов на обучение.

Традиционно конкурс на поступление большой, в среднем четыре человека на место, а в отдельных учебных заведениях конкурс достигает 13 человек, пояснил начальник Главного управления кадров.