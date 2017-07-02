Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой критикам военного положения, введенного в стране из-за столкновений в городе Марави. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

На следующей неделе Верховный суд Филиппин должен вынести решение относительно законности военного положения.

В мае Дутерте заявлял, что будет игнорировать заключения суда, который осуществляет конституционный контроль. Он подчеркнул, что будет слушать рекомендации, поступающие только от вооруженных сил.