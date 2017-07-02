Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что страна отвергает список требований, выдвинутый арабскими странами для восстановления разорванных с эмиратом отношений, но готова к диалогу.

По словам дипломата, ультиматум, выдвинутый Катару для выхода из кризиса, направлен на установление механизма контроля над эмиратом и противоречит международному праву. Министр обратил внимание, что Доха занимает «конструктивную позицию в отличие от арабских стран», участвующих в блокаде эмирата.

«Мы отвергаем список требований и готовы к диалогу при соответствующих условиях», — приводит ТАСС слова дипломата.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн «приняли меры против Катара, не предусмотрев согласованный механизм решения кризиса», отметил глава МИД Катара Аль Тани.

22 июня арабские страны выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений. Эмирату предложили, в частности, понизить уровень дипотношений с Ираном, закрыть телеканал Al Jazeera. На выполнение условий Катару отведено 10 дней.