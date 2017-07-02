Автобус и грузовик, столкнувшиеся недалеко от города Заинск в Татарстане, двигались в попутном направлении, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ». После удара автобус опрокинулся и загорелся», — говорится в сообщении.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

В ночь на воскресенье автобус и грузовик столкнулись на 52-м км автодороги Альметьевск–Заинск. В результате аварии погибли 13 человек, 15 пострадали.