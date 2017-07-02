Спасатели извлекли из автобуса, сгоревшего в Татарстане после ДТП, тела восьми погибших, сообщила помощник руководителя регионального следственного управления СКР Эльвира Газизова.

Автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком в ночь на воскресенье, 2 июля, недалеко от Заинска. Автобус ехал из Самары в Ижевск. После столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть дороги и загорелся. Гибель 13 человек подтвердил минздрав Татарстана, среди погибших двое детей. В больницы доставлены 12 пострадавших, возбуждено уголовное дело по факту ДТП по двум статьям УК РФ.

Предварительно установлено, что водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ».