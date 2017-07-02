Рухнувшее дерево насмерть придавило мужчину в Подмосковье, инцидент произошел в субботу вечером, 1 июля, в Дмитровском районе Московской области. Дерево упало из-за сильного ветра, проводится доследственная проверка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета Подмосковья.

Предварительно установлено, что мужчина во время грозы переходил через футбольное поле вместе с женщиной, спутница пенсионера не пострадала. По данным ряда СМИ, несчастный случай произошел в поселке Орудьево.