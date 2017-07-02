Возгорание возникло на территории закрытого предприятия в Свердловской области, по данным ТАСС, пожар произошел на Красноуральском химическом заводе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 6.20 по местному времени.

Химический завод в данный момент закрыт и не эксплуатируется, добавили в ведомстве. Уточняется, что горели остатки мазута в резервуаре, к тушению привлекались две единицы спецтехники, пожар потушили в течение часа, пострадавших нет.