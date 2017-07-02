Специалисты назвали главную ошибку людей, стремящихся расстаться с лишними килограммами. По мнению диетологов, резкое сокращение потребляемых в пищу продуктов может принести лишь негативные последствия.

Так, если человек, желающий похудеть, стал меньше есть, что организм, оказываясь в этой стрессовой для него ситуации, замедляет процессы метаболизма и «пытается» сохранить жировую ткань, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В таких случаях вес в течение нескольких недель голодания остается прежним и даже может увеличиться.

Желающим похудеть стоит обогатить рацион продуктами, богатыми клетчаткой, растительными белками и жирами, уменьшить употребление углеводов, больше пить воды и заняться спортом.