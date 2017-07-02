Врачи приняли решение транспортировать трех пострадавших в ДТП в Татарстане, произошедшем недалеко от города Заинска, в больницу в Казани из Набережных Челнов. Об этом пишет ТАСС.

«В настоящий момент четыре пациента находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи, трое из них сейчас переводятся в республиканскую клиническую больницу Казани», — заявили в министерстве здравоохранения Набережных Челнов.

В ведомстве уточнили, что еще один пострадавший находится в стабильном состоянии, два человека получили травмы средней степени тяжести, но отказались от госпитализации после осмотра врачей.

В ночь на воскресенье произошло столкновение автобуса Самара–Ижевск и грузовика. В результате ДТП 13 человек погибли, 15 человек были госпитализированы. МВД Татарстана уже возбудило уголовное дело.