Боксер из Филиппин Мэнни Пакьяо (38 лет) не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом пишет ТАСС.

Он проиграл в 12-раундовом поединке австралийцу Джеффу Хорну. Матч состоялся в городе Брисбене.

В прошлом году Пакьяо стал чемпионом мира, одолев американца Джесси Варгаса. Он является одним из самых популярных боксеров в мире, на его счету 59 побед, из них 38 — нокаутом, семь поражений и две ничьи.