Обнародованы данные о ранее неизвестных свойствах планеты Уран, исследование проводила международная группа ученых, сообщает «Федеральное агентство новостей», создавшая компьютерную модель планеты.

Утверждается, что Уран — единственная планета Солнечной системы, которая вращается, словно планета «лежит на боку». Кроме того, на планете наблюдается смещение магнитных полюсов почти на 60°, а положение полюсов меняется каждые 18 часов.

По мнению ученых, на все процессы, происходящие на Уране, влияет океан на его поверхности.