Специалисты NASA рассказали о грядущем испытании технологии, которая поможет обезопасить Землю от столкновения с космическими телами. Речь идет о новейшей системе, которая помогает отклонять астероиды от их траектории полета с помощью кинетического удара.

Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз NASA.

Новейшую систему проверят на астероиде Дидимосе, который будет пролетать мимо Земли в октябре 2022 года и, возможно, в 2024 году.