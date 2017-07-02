Заместитель председателя спецкомитета по разведке сената конгресса США, проводящего расследование о связях Трампа с Москвой, Марк Уорнер рассказал журналистам, что работа будет сосредоточена на допросах ключевых фигурантов.

Об этом Уорнер заявил в эфире телеканала CNN, фрагменты его интервью опубликовало в субботу вечером агентство «Блумберг». Он отметил, что сенаторы считают основной задачей сбор относящейся к делу информации, и заявил, что считает «амбициозной задачей» завершение расследования к концу текущего года.

Президент США Дональд Трамп и его администрация неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.