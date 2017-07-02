МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту ДТП в Татарстане, в результате которого погибли 13 человек.

Как сообщила помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Эльвира Гавизова, уголовное дело возбуждено по ст. 264, ч. 5 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Представитель СК уточнила, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Грузовик и автобус Самара–Ижевск столкнулись в Татарстане в ночь на воскресенье, автобус загорелся и опрокинулся. В результате ДТП погибли 13 человек, 15 человек госпитализированы.