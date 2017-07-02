Специалисты развенчали пять самых широко известных публике мифов, якобы связанных с наукой.

Так, никакого правила «пяти секунд» не существует: если еда упадет на пол и вы быстро ее поднимете — микробы всё равно успеют на нее попасть. Луна не имеет «темной стороны»: просто с Земли всегда можно видеть только одно полушарие. Третий миф — снижение интеллекта беременных женщин. Женщины во время беременности не глупеют — у будущих мама всего лишь снижена активность головного мозга, которая после родов восстанавливается, отмечает телеканал «360».

Четвертое: связи между сладостями, съеденными детьми, и их подвижностью нет. И пятое: кошки действительно любят своих хозяев, а не относятся к ним, как к тем, кто их кормит. Последние исследования подтвердили — они больше любят игры с человеком, чем миску с кормом.