В воскресенье, 2 июля, локомотив пассажирского поезда Бийск–Новосибирск сошел с рельсов в Новосибирске, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, инцидент произошел в 5.28 по местному времени (в 1.28 по мск) на четвертом километре перегона Новосибирск-Южный — Новосибирск­-Главный. Причиной схода локомотива стал поток грязи, обрушившийся на дорогу из-за прорыва городской ливневой канализации.