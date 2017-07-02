Представитель комитета КНДР в защиту мира выступил в воскресенье в газете «Нодон синмун» с заявлением о том, что для сохранения командования ООН в Южной Корее «нет никакого оправдания».

Как утверждает комитет, сейчас США пытаются преобразовать командование ООН в структуру, которая развяжет на полуострове еще один вооруженный конфликт для того, чтобы «расправиться с КНДР». В связи с этим Пхеньян требует «немедленно распустить этот незаконно созданный военный механизм и вывести с территории Южной Кореи все агрессивные военные силы и вооружения».

Как уточняет «РИА Новости», эта военная структура была создана Вашингтоном во время трехлетней Корейской войны. Она действует на юге Корейского полуострова с июля 1957 года.