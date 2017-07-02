Минздрав подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию об увеличении числа жертв столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане.

По данным ведомства, в ДТП под городом Заинск погибли 13 человек, в том числе двое детей. Всего пострадали 28 человек, 12 находятся в больницах и трое — на амбулаторном лечении.

Напомним, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в ночь на воскресенье в 9 км от города Заинск. В результате столкновения автобус загорелся и опрокинулся.

Водитель автобуса не пострадал и сейчас дает показания в полиции.