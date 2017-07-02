Бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отбывавший наказание за коррупцию, в воскресенье досрочно вышел на свободу. Об этом пишет газета «Гаарец».

По данным издания, прокуратура решила не обжаловать решение израильской комиссии по помилованию, которая 29 июня согласилась досрочно освободить Ольмерта. На прошлой неделе он попал в больницу с жалобами на боли в области груди. Во время его госпитализации целый ряд израильских политиков выступили с призывом досрочно освободить 71-летнего экс-премьера.

Эхуд Ольмерт попал в тюрьму после обвинений в получении взяток за содействие в строительстве престижного жилого комплекса в Иерусалиме. Он возглавил правительство Израиля в 2006 году после того, как Ариэль Шарон перенес инсульт и впал в кому.